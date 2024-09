A sexta rodada do Gauchão Feminino foi encerrada neste domingo (22), e registrou três goleadas. Com o triunfo obtido, o Brasil-Far se juntou a Juventude e Futebol Com Vida, e confirmou sua classificação ao hexagonal. Resta uma vaga para a próxima fase, que será disputada por Elite e Flamengo de Tenente Portela. A próxima rodada, a última da primeira fase da competição, ocorre no próximo domingo (29).