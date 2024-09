O Brasil está eliminado da Copa do Mundo Feminina sub-20. Neste domingo (15), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, a seleção brasileira perdeu para a Coreia do Norte por 1 a 0 e se despediu da competição mundial. O único gol do jogo foi marcado Un-Yong Chae, aos 4 minutos do segundo tempo.