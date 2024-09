A terceira rodada do Gauchão Feminino será realizada neste domingo (1º), com todos os jogos às 15h. Em Viamão, o líder Futebol com Vida recebe o Juventude Dr. Salomé Goulart. Enquanto, na Arena Cruzeiro, Vidal Pro e Brasil-Far duelam. Para completar o dia, Juventude e Elite se enfrentam no Campo do Sesi.