As Gurias Jaconeras voltam a campo nesta terça-feira (4) depois de mais de um mês afastadas dos gramados por conta da enchente que atingiu o RS. O time alviverde vai em busca da terceira vitória no Brasileirão Feminino A-2, às 15h, contra o Doce Mel-BA. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Confira todas as informações da partida.