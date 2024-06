As Gurias Coloradas voltarão a campo depois de mais de um mês afastadas dos gramados por conta da enchente que atingiu o RS. A primeira partida do clube nesta retomada será no domingo (9), às 17h, diante do Atlético-MG. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Desde o empate com o Real Brasília, em 27 de abril, serão 43 dias de intervalo.