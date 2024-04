O Inter teve mais uma má atuação e perdeu para o Grêmio na noite desta segunda-feira (15), no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. As gurias coloradas sofreram 2 a 0 e, com o resultado, permaneceram na 14ª posição, no Z-4, com somente dois pontos conquistados em cinco rodadas. Já o Tricolor subiu da oitava para a sexta posição, com nove pontos.