Após uma bem-sucedida estreia em 2023, com a participação de dois mil atletas, a Maratona Sesc de Pelotas voltará às ruas da Capital do Doce no próximo dia 17 de novembro. O evento contempla provas de caminhada, corridas de 5km e 10km, além de meia-maratona (21km) e maratona (42km).