Quais jogadores brigam pela artilharia do Brasileirão e quanto a CBF paga de premiação

Ex-Inter, Yuri Alberto divide a artilharia do Brasileirão com Alerrandro. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

A reta final do Brasileirão colocará em disputa, além do título, a artilharia da competição. São 11 jogadores brigando pelo topo da lista: Yuri Alberto e Alerrandro, ambos com 14 gols; Estêvão, com 13; Wesley, Luciano e Raphael Veiga, com 11; e Vegetti, Hulk, Lucas Moura, Flaco López e Garro, com 10.

Em 2024, a CBF premiará o artilheiro do Brasileirão com R$ 100 mil. Além disso, o jogador também receberá R$ 5 mil por cada gol marcado, e faturará o Troféu Roberto Dinamite — menção ao maior artilheiro do campeonato, com 190 gols. A homenagem ocorrerá pela primeira vez nesta temporada.

Na última edição do campeonato, o atacante Paulinho terminou na ponta da artilharia. Ao longo do Brasileirão, marcou 20 gols. O recorde, desde a implementação dos pontos corridos, é do ex-centroavante Washington, que balançou as redes em 34 vezes na edição de 2004, pelo Athletico-PR.

Artilharia do Brasileirão

14 gols: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória);

Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória); 13 gols: Estêvão (Palmeiras);

Estêvão (Palmeiras); 11 gols: Pedro* (Flamengo), Wesley (Inter) , Luciano (São Paulo) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Pedro* (Flamengo), , Luciano (São Paulo) e Raphael Veiga (Palmeiras); 10 gols: Vegetti (Vasco), Hulk (Atlético-MG), Lucas Moura (São Paulo), Flaco López (Palmeiras) e Garro (Corinthians).

*Está lesionado e não joga mais na temporada

Jogos da última rodada