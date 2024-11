A Confederação Brasileira de Futebol apresentou aos clubes um plano para mudança do calendário do futebol brasileiro em 2025. Conforme o colunista Rodrigo Mattos, do Uol Esporte, a entidade que rege o futebol brasileiro planeja a antecipação do Brasileiro para março, o início dos Estaduais na primeira semana do ano e a paralisação para o Super Mundial da Fifa.