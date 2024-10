O clássico Gre-Nal 443 já tem data para ser realizado. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da 30ª e 31ª rodadas do Brasileirão 2024, e o duelo entre Inter e Grêmio ocorrerá no sábado, 19 de outubro, às 16h, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.