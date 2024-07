Flamengo vence o lanterna Atlético-GO e assume a liderança do Brasileirão

O Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (28), no Maracanã, o time carioca confirmou o seu favoritismo ao vencer por 2 a 0 o Atlético-GO, pela 20ª rodada, com gols de Pedro e Arrascaeta. Agora ele tem os mesmos 40 pontos e as 12 vitórias do Botafogo, porém, com vantagem no saldo de gols: 15 a 12. Além disso, está com um jogo a menos — 19 a 20 — do que o rival carioca, como também do Palmeiras, terceiro colocado, com 36 pontos.