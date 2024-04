O holandês Max Verstappen garantiu a terceira vitória na temporada e a 57ª na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Japão, realizado neste domingo (7), no Circuito de Suzuka. Sergio Pérez ficou em segundo lugar, o que resultou na 31ª dobradinha da Red Bull na história da F1. Ambos mantiveram as mesmas posições de largada.