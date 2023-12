Morreu, aos 56 anos, o piloto brasileiro Gil de Ferran, que foi campeão da Fórmula Indy em 2000 e 2001. Ele sofreu uma parada cardíaca nesta sexta-feira (29) enquanto pilotava no circuito do Concours Club, um clube privado localizado na cidade americana de Opa-Locka, no condado de Miami-Dade, na Flórida. Não houve acidente, pois Ferran passou mal e encostou nos boxes a tempo de ser levado ao hospital com vida, mas não resistiu.