Há 14 anos, o gaúcho Jorge Fleck vencia pela segunda vez o título da Fórmula Truck. A principal categoria brasileira de caminhões evoluiu ao longo dos anos, teve problemas internos e voltou a ser disputada recentemente. No entanto, nenhum outro gaúcho conseguiu ser campeão novamente. O fim desse jejum pode ocorrer em 2024, justamente com Rafael Fleck, filho do bicampeão.