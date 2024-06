O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4/RS) abriu processo seletivo para estágio em Direito e outros 16 cursos de Ensino Superior para formação de cadastro de reserva. A seleção será feita por meio de uma prova objetiva on-line, prevista para 21 de julho. O dia e horário serão anunciados no site do CIEE-RS em 19 de julho. A lista final de classificação será divulgada no dia 5 de agosto.