Educação do Amanhã encerra temporada com episódio sobre educação corporativa e carreiras; assista

No último episódio da temporada, o podcast Educação do Amanhã discute a importância da educação corporativa para o crescimento profissional e o impacto estratégico nas empresas. O programa recebe episódio recebe Cristiano Richter, pró-reitor de administração da Unisinos, e Douglas Veit, gerente de relacionamento com o mercado da instituição. A conversa aborda como empresas e universidades podem colaborar para capacitar equipes, equilibrando habilidades técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills).