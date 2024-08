Com a prova da Fuvest se aproximando, o tempo é o maior aliado – ou inimigo – na busca pelo sucesso. O vestibular da Fundação Universitária para o Vestibular se trata, de fato, de um dos mais almejados do Brasil, atraindo milhares de candidatos todos os anos. Com a primeira fase da prova marcada para 17 de novembro e a segunda fase agendada para os dias 15 e 16 de dezembro de 2024, a ansiedade pode bater à porta nestes últimos meses.