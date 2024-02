O impasse envolvendo o repasse de recursos para as cerca de 140 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Rio Grande do Sul está próximo de ser resolvido. Após reunião entre a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) e a Federação das Apaes (Feapaes), ficou definida a prorrogação por mais um ano do atual convênio, que garante os recursos via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).