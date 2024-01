Na manhã desta quarta-feira (31), o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o prazo de inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) deve ser ampliado em 24h, por conta do atraso na divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado estará disponível no início desta tarde, conforme anunciou o ministro nesta manhã.