As atividades de 12 das 19 escolas do município de Eldorado do Sul foram suspensas nesta quarta-feira (22). Segundo a prefeitura, a suspensão se deu por conta da chuva e do aumento do nível da água do Jacuí na cidade. Segundo nota divulgada no site do executivo municipal, a medida busca garantir segurança e bem-estar da comunidade escolar, dos professores e dos demais funcionários das escolas.