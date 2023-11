A companhia MRV, entre as maiores construtoras da América Latina, por meio do programa Escola Nota 10, tem sido um agente transformador na educação de colaboradores que atuam nos canteiros de obras da empresa em todo o Brasil. Com uma trajetória que já formou mais de 4,8 mil alunos em uma década, o principal objetivo do projeto, que é totalmente gratuito, é auxiliar na alfabetização e capacitação desses trabalhadores.