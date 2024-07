A Ulbratech, parque tecnológico da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), está lançando um plano de expansão. O objetivo é ampliar os espaços oferecidos para a instalação de novas empresas. Atualmente, o polo de inovação da universidade está instalado no campus Canoas, no prédio 16. Com a ampliação, foi disponibilizado também o pavimento térreo do prédio 14, no mesmo campus.