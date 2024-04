O Ministério da Educação (MEC) anunciou na tarde desta sexta-feira (26) a prorrogação até 17 de maio do prazo final para as convocações da lista de espera do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) do primeiro semestre de 2024. A etapa do processo seletivo terminaria na próxima terça-feira (30).