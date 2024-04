A greve de servidores de universidades e institutos federais tem crescido, nos últimos dias, no Rio Grande do Sul. As instituições ainda fazem levantamentos sobre os serviços afetados, mas há informação de paralisação de atividades em municípios como Vacaria, na Serra; Ibirubá, no Noroeste; Erechim, no Norte; Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Rio Grande, no Sul; e Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte.