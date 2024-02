A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) lançou editais de processos seletivos específicos para dois cursos de graduação no formato de ensino a distância (EAD): Licenciatura em Computação e Robótica Educativa e Licenciatura em Ciências Biológicas. As inscrições, no valor de R$ 100, serão recebidas entre 25 de março e 22 de abril. Ao total, são oferecidas 400 vagas.