Após problemas técnicos que adiaram a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), prevista inicialmente para terça-feira (30), os estudantes que participaram do programa seguiam sem a informação até as 16h51min desta quarta-feira (31). Nas redes sociais, centenas de estudantes protestam contra a demora para publicação e também por conta da dificuldade de acesso.