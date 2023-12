O orçamento federal para ensino superior e ciência no país encolheu R$ 117 bilhões na última década. No total, as duas áreas chegaram a ter R$ 38 bilhões em recursos em 2014, sendo que têm previsão de receber R$ 19,07 bilhões em 2024. Isso representa R$ 890 milhões a menos do que em 2023.