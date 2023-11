Com uma média semelhante à do ano passado, o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 registrou um índice de 28,1% de abstenção. Em entrevista coletiva, em Brasília, o ministro da Educação (MEC), Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, apresentaram dados preliminares sobre as provas.