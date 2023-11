O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já está disponível. Os participantes podem conferir as respostas no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova. Logo após a divulgação, houve instabilidade para acessar o link.