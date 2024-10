Em 15 de outubro (terça-feira) celebra-se o Dia do Professor, data em que habitualmente não há aulas nas instituições de ensino. A data foi estabelecida em 1963, com o Decreto Federal nº 52.682, assinado pelo então presidente João Goulart, que indicou feriado escolar em todo o Brasil. No entanto, há distinção entre as redes privada, estadual e municipal.