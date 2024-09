Com vagas do 7º ano do Ensino Fundamental ao 3º do Ensino Médio, o Colégio Marista Vettorello, na zona sul de Porto Alegre, abriu inscrições para 125 bolsas integrais na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além da isenção de mensalidade, os contemplados terão direito a vale-transporte, uniforme e lanche.