Após ficar três dias sem luz devido ao furto de cabos, o Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, teve sua energia elétrica restabelecida na noite de quinta-feira (4). Em função do horário do término do conserto, as aulas ainda precisaram ocorrer em turno reduzido pela manhã, mas serão normalizadas à tarde e à noite, conforme a direção da instituição de ensino.