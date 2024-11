Projetos incentivam hábito da leitura nos colégios da Rede de Educação Adventista

De acordo com a 5ª e mais recente edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, desenvolvida pelaparceria entre Instituto Pró-Livro e Itaú Cultural, 52% da população nacional se declara leitora. Isto significa ler pelo menos uma obra, inteira ou em partes, no período de três meses. Ao olhar por faixa etária, é possível notar que o hábito é maior entre crianças e adolescentes. Tanto que 81% dos jovens entre 11 e 13 anos de idade se consideram leitores.