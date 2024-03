Se manter atualizado na sua área de atuação profissional é um dos pontos sempre destacados por especialistas no mercado de trabalho. E não é de hoje que o investimento em educação ganha destaque para as mais diversas áreas de atuação. Em 1973, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), composta por 35 países, lançou um manifesto propondo uma alternância entre trabalho e educação para toda a vida. Eram os primórdios do conceito hoje conhecido como Lifelong Learning (do inglês “aprendizagem ao longo da vida”), que se baseia no princípio de nunca parar de aprender e estudar.