A área de tecnologia vem ganhando cada vez mais destaque dentro do mercado de trabalho. E, pelo que indica o estudo realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), até o ano de 2025 devem ser geradas 797 mil vagas no setor. A questão é que, mesmo com a expectativa de formar 50 mil profissionais até a data, ainda faltará um quarto de pessoas para ocupar as colocações disponíveis.