Ao perguntar para crianças onde desejam trabalhar no futuro, é pouco provável que a resposta seja "em uma funerária" ou "em um cemitério". Ainda que incomuns e, em parte, carregadas de preconceitos, as profissões de tanatopraxista e sepultador – diretamente envolvidas com a morte – trazem muita realização e felicidade para Giovanna Neves, 24 anos, e Lindomar dos Santos Ribeiro, 58.