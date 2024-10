A Justiça Federal determinou a suspensão da divulgação das notas das provas do bloco 4 do Concurso Nacional Unificado (CNU) por suposto vazamento das questões. Dessa forma, o resultado das provas que seria divulgado no próximo dia 8 fica suspenso até decisão final da Justiça. A medida, contudo, não interfere no calendário divulgação de outros blocos.