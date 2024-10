O CongregaRH 2025 vai reunir em Porto Alegre, nos dias 17, 18 e 19 de setembro, especialistas em temas voltados à área de recursos humanos. As inscrições para o evento, que será realizado no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), estão abertas no site da Associação Brasileira de Recursos Humanos seccional Rio Grande do Sul (ABRH-RS).