O Ministério da Pesca abriu concurso público para a contratação temporária de 264 profissionais de nível Superior. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho. Com remuneração de R$ 6,130,00 e auxílio alimentação de R$ 1.000,00, as oportunidades são temporárias, com contrato de quatro anos e possibilidade de renovação por mais um ano.