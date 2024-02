A Prefeitura de Porto Alegre abriu 264 vagas de estágio para alunos de Nível Médio, Técnico e Superior. O processo seletivo também prevê a formação de Cadastro Reserva (CR). As inscrições serão abertas na próxima quinta-feira (15) e seguem até o dia 20 de março pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS).