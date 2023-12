Pelo menos 25 concursos públicos têm inscrições abertas para seleção de novos servidores no Rio Grande do Sul. Os certames estão espalhados por diversos municípios gaúchos e buscam preencher 589 vagas. As oportunidades estão disponíveis para diferentes áreas de atuação e exigem nível de escolaridade a partir do Fundamental incompleto até o Superior.