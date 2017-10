Marcelo já foi aprovado em cinco instituições privadas Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Marcelo Garroni, 24 anos, era oficial temporário do Exército até pouco tempo, mas sempre sonhou ser médico. Já fez a prova do Enem cinco vezes e, em 2015, após retornar da missão de pacificação do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, decidiu se dedicar aos estudos. No ano seguinte, iniciou o cursinho pré-vestibular.

– Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Não obtive média naquele ano para ingressar na universidade, então decidi abandonar meu emprego para me dedicar mais – conta.

Neste ano, Garroni passou a frequentar um curso direcionado a quem quer ingressar na Medicina. Morador da Capital, ele está avaliando vantagens e desvantagens de fazer faculdade em outra cidade. Embora tenha preferência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), pretende utilizar a nota do Enem para conseguir uma vaga em uma das sete universidades federais do Estado.

Garroni tem feito outras provas para testar seus conhecimentos. Foi aprovado no curso de Medicina de cinco instituições particulares: Ulbra, Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Unisinos e Feevale. Mesmo sentindo-se preparado, confessa que, neste momento, a ansiedade para a prova é um incômodo:

– Estou confiante, mas esse é um momento crítico da minha trajetória. Toda a minha dedicação está prestes a ser testada. Sei que sou capaz, mas é inevitável sentir aquele frio na barriga.

O estudante sabe que precisa ter controle emocional e encontrar métodos para aliviar a tensão. Para isso, ele tem praticado atividades físicas e se permitido mais momentos de lazer.





Não se perca - dicas gerais

5 de novembro: provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; e Redação

Fechamento dos portões: 13h

Tempo para a prova: 5h e 30min

12 de novembro: provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias

Fechamento dos portões: 13h

Tempo para a prova: 4h e 30min

16 de novembro: divulgação do gabarito das provas

— Os locais de prova podem ser consultados no site enem.inep.gov.br/participante. O sistema pode ser acessado com CPF e senha cadastrada na inscrição.

— O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que, após conhecer o lugar onde fará a prova, todos façam o trajeto antes do dia do Enem e verifiquem a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar ao local. Isso é importante para evitar atrasos no dia da avaliação.

— A partir desta edição do Enem, o candidato que precisar comprovar sua presença no exame deverá imprimir e levar a declaração personalizada, disponível na página do participante. No dia da prova, ele deverá apenas colher a assinatura do coordenador de local de prova.

— No dia da prova, é preciso levar documento original de identificação com foto. São aceitos cédula de identidade (RG), carteira de trabalho e previdência social e CNH.

— Apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, pode ser utilizada.

— O Enem 2017 será aplicado em 1.724 municípios do país, para 6.731.203 inscritos.