IPCA-15: preços sobem 1,23% em fevereiro, maior alta para o mês desde 2016

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial do país, registrou alta de 1,23% em fevereiro, após ter subido 0,11% em janeiro, informou nesta terça-feira (25) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 4,96% em 12 meses e 1,34% no ano. Esta é a maior alta do índice desde abril de 2022 (1,73%) e a maior para um mês de fevereiro desde 2016 (1,42%).

Dentre os nove grupos analisados, a maior variação foi registrada no setor de Educação, com 4,78% e impacto de 0,29 ponto percentual (p.p.). Já o maior impacto ficou com o setor de Habitação, 0,63 p.p. no índice do mês e variação de 4,34%.

O grupo de artigos de residência registrou deflação, de 0,72% para 0,38%, assim como o setor de Transportes, de 1,01% em janeiro para 0,44% em fevereiro.