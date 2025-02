Governo libera mais de R$ 4 bilhões em crédito extraordinário para continuidade do Plano Safra

O governo federal editou na noite desta segunda-feira (24) a medida provisória 1.289, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 4,1 bilhões para garantir a execução do Plano Safra 2024/2025.

Assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, a MP assegura a manutenção de acesso a crédito para o setor agropecuário, das operações de investimento rural e agroindustrial, e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O governo ressalta que, do ponto de vista da imprevisibilidade do cenário, a mudança no cenário macroeconômico entre o envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2025 (PLOA 2025) e o momento atual, com elevação nas taxas de juros em um curto intervalo de tempo.