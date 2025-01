5 conselhos valiosos para empresários

Manter-se atualizado e adotar boas práticas são diferenciais importantes para os empreendedores no mercado Roman Samborskyi / Shutterstock | Portal EdiCase

No dinâmico mundo dos negócios, manter-se atualizado e adotar boas práticas são diferenciais que impactam diretamente o sucesso de uma empresa. Grandes empreendedores reconhecem que aprender com experiências alheias e trocar insights com especialistas pode encurtar o caminho para soluções eficazes e inovadoras.

O relatório “Tendências de Comportamento de Consumo 2024”, do Sebrae, destaca que os consumidores brasileiros estão cada vez mais cautelosos em suas decisões de compra, buscando informações detalhadas e confiáveis antes de adquirir produtos ou serviços. Essa tendência ressalta a importância das recomendações e do compartilhamento de experiências entre consumidores e profissionais, reforçando o valor das indicações pessoais no processo de decisão.

Por isso, a seguir, confira 5 conselhos valiosos de especialistas em diferentes áreas para te ajudar a aprimorar sua gestão e impulsionar os resultados do seu negócio!

1. Saiba em qual setor aplicar a tecnologia

Eduardo Freire, CEO e estrategista de inovação corporativa da FWK Innovation Design, explica que os empreendedores precisam analisar e entender que nem todos os setores de uma empresa precisam de tecnologia. “Aqueles que mais se beneficiam das inovações trazidas por essa ferramenta estão relacionados ao cerne do negócio, como operações, atendimento ao cliente e desenvolvimento de produtos e serviços”, pontua.

2. Evite a dependência de inteligência artificial

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, é fundamental saber como integrar ferramentas como a inteligência artificial (IA) de forma equilibrada para potencializar o aprendizado sem perder a conexão com métodos tradicionais.

“Combine o uso da IA com outros métodos, principalmente em se tratando de aprendizagem. Por exemplo, dedique um tempo para leitura e reflexão sem auxílio tecnológico, e depois use a IA para expandir seus insights e conectar algumas ideias. Experimentar e abordar a IA de forma equilibrada mantém suas habilidades cognitivas afiadas enquanto aproveita os benefícios da tecnologia”, recomenda Raphael Santos Marques, cofundador da Tech do Bem.

Uma comunicação interna forte e alinhada é o segredo para conquistar o engajamento dos colaboradores fizkes / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Priorize o engajamento dos colaboradores

De acordo com Hugo Godinho, CEO da Dialog, o segredo para conquistar o engajamento dos colaboradores é “ter uma comunicação interna forte e um alinhamento entre todas as áreas da empresa. Não é porque a CI (comunicação interna) é o setor responsável pelo compartilhamento de informações que deve conduzir, sozinha, a jornada de engajamento. Isso, inclusive, é algo muito difícil de acontecer”, defende.

4. Aperfeiçoamento na experiência do cliente

Luiz Felipe, gerente de atendimento da Leste Telecom, explica que ferramentas ajudam a criar uma experiência de cliente contínua e de alta qualidade em todos os canais de comunicação, especialmente para empresas que usam aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Telegram.

“Enquanto os ‘robozinhos’ fazem triagem dos problemas e redirecionam o cliente para a área específica, os atendentes humanos têm mais tempo para praticar escuta ativa, algo importantíssimo ao lidar com pessoas. Além disso, um atendimento mais rápido, às vezes até instantâneo, gera uma visão muito positiva da marca”, conta.

5. Confie no potencial da geração Z

A geração Z está assumindo um papel cada vez mais relevante no mercado de trabalho, trazendo novas perspectivas e exigindo mudanças nas dinâmicas corporativas. Com um perfil digital, inovador e focado em propósito, esses jovens profissionais representam o futuro das empresas.

“Ignorar o potencial que eles possuem não é o ideal para nenhuma empresa. Em alguns anos, eles serão maioria no ambiente corporativo, ultrapassando até mesmo os millennials em números. Investir na Gen Z vai além dos benefícios para as empresas; ele é o fator principal para que tenhamos, hoje e cada vez mais, um mercado de trabalho mais inclusivo, dinâmico e resiliente”, conclui Mari Galindo, fundadora e CEO da Nice House.