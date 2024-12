Governo do RS prorroga prazo para MEIs atingidos pela enchente se inscreverem em programa de auxílio financeiro

O governo do Estado estendeu até 2025 os prazos para microempreendedores individuais (MEIs), atingidos pela enchente , obterem auxílio financeiro dentro do programa MEI RS Calamidades.

Os novos prazos foram publicados no Diário Oficial do Estado. A inscrição, que ia até o último sábado (30) , pode ser feita agora até 28 de fevereiro de 2025 .

— Nem todos ficaram sabendo, quem a gente conseguiu avisar não sabia do programa. Nesse sentido, a gente tem feito uma listagem que estamos fornecendo aos prefeitos. Nós também estamos realizando uma busca ativa e iremos realizar um mutirão — explica Gilmar Sossella, secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional do RS.

Quem passar pela consultoria, além de uma segunda parcela, também terá direito a um financiamento de R$ 3 mil via Banrisul, com juro zero subsidiado pelo governo, com um ano de carência e 60 meses para pagar. O banco oferece ainda um pacote de serviços incluindo taxas diferenciadas e maquininha de cartão de crédito, entre outras facilidades.