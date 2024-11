A assessoria do Ministério da Fazenda informou nesta segunda (4), que o quadro fiscal do País e as propostas em discussão pela equipe econômica foram apresentadas e compreendidas na reunião desta segunda-feira (4), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros. De acordo com a nota divulgada à imprensa, outros ministérios serão convocados nesta terça-feira (5), pela Casa Civil para participar do debate, sem detalhar quais.