Produtos sustentáveis e soluções de resiliência climática são destaques da 25ª edição da Construsul

No ano da grande enchente que devastou as estruturas do Rio Grande do Sul, os produtos que oferecem soluções de sustentabilidade e resiliência climática são destaque na Construsul. A feira, que abriu suas portas aos visitantes nesta terça-feira (15), na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), busca demonstrar na edição deste ano o papel que a construção civil pode desempenhar no processo de recuperação do Estado após a tragédia climática de maio.