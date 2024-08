Setores afetados consideram buscar na Câmara melhor solução sobre reoneração da folha de pagamentos

A manutenção da desoneração da folha de pagamentos integralmente apenas até o final deste ano foi aprovada na terça-feira (20) pelo Senado. O projeto está em linha com o que determina o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à necessidade de encontrar fontes capazes de cobrir as despesas geradas a partir da concessão do benefício para os 17 setores considerados os que mais contratam no país, dentre os quais: a indústria de couros e calçados, os serviços, transportes e a construção civil.