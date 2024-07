MEIs recebem nesta segunda-feira primeira parcela de R$ 1,5 mil para auxílio à retomada de negócios

Será paga nesta segunda-feira (22) a primeira parcela de R$ 1,5 mil aos 22 mil microempreendedores individuais (MEIs), que foram selecionados para o programa MEI RS Calamidades, do governo do Estado. O depósito do auxílio será feito pela Caixa Econômica Federal em contas da chamada poupança social. Para acessar e movimentar o valor, os empreendedores poderão utilizar o aplicativo Caixa Tem ou, em uma das agências do banco portando documento de identidade com foto, retirar um cartão para saque.